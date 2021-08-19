«أبوظبي التقني» يدشن الدورة الـ 19 من «نعم للعمل»

المصدر: أبوظبي - البيان

دشن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة الـ 19 من البرنامج الوطني الناجح والمتميز «نعم للعمل» والذي تستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري، في أبوظبي، والعين؛ بمشاركة مجموعة من الطلبة المواطنين والمواطنات، لتحقيق أهداف استراتيجية مهمة عدة منها تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لإعداد أجيال المستقبل القائم على التنوع الاقتصادي القوي في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء؛ من خلال تمكين شباب وفتيات الإمارات؛ ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 24 عاماً؛ من المهارات التخصصية التي تمكنهم من إدارة وتفعيل سوق العمل في القطاع الخاص بكل جدارة وثقة.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن الدورة الجديدة من البرنامج تقام في أبوظبي والعين وسط إجراءات صحية احترازية مشددة، وبمشاركة نخبة مختارة من شباب وفتيات الوطن الذين حصلوا جميعاً على جرعتي اللقاح للوقاية من وباء «كوفيد 19»، لافتاً إلى أن «نعم للعمل» من البرامج التي تركز عليها استراتيجية «أبوظبي التقني» لتمكين أبناء الإمارات من سوق العمل في القطاع الخاص الذي يشكل أهمية اقتصادية ومجتمعية كبرى، حيث يعمل البرنامج على استقطاب المواطنين الراغبين في العمل بمجالات جديدة.

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