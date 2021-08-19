«مواصلات رأس الخيمة» تنقل 3.5 ملايين راكب خلال 6 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن مركبات الهيئة نقلت 3.499.351 ملايين راكب خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 17.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، وتحقيق انخفاض في زمن وصول المركبة للمتعاملين خلال 3 دقائق من وقت الطلب عبر تطبيقي «كريم – هلا».

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تطوير خدماتها عبر التطبيقات الذكية التي تساهم في تسهيل عملية نقل الركاب، بالإضافة إلى تطبيق خدمة الاستئجار «اليومي، الأسبوعي، والشهري» للمركبات عبر تطبيق eZhire، والذي يأتي ضمن تعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف توفير أفضل الحلول الذكية في إمارة رأس الخيمة ومواكبة التوجهات الحكومية، ودعم شركات التأجير المرخصة في الإمارة من خلال إتاحة الفرصة للتسجيل ضمن التطبيق والاستفادة منه.

وأضاف: يساهم تطبيق eZhire في تبسيط إجراءات عملية استئجار المركبة من خلال عدم الحاجة لتقديم الضمان المالي المتعارف عليه على المركبة مع إمكانية توصيل المركبة إلى موقع العميل، كما يتميز التطبيق بسهولة التنقل بين الخيارات المتاحة لاختيار فئة المركبة المرغوب استئجارها والتي تتوافق مع احتياجاته مع إمكانية الاستفادة من التطبيق على مدار الساعة.

وأكد البلوشي، أن التطبيق يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوفير خدمات رقمية وذكية بهدف رفع جودة الحياة في الإمارة ودعم رؤية رأس الخيمة لتكون وجهة سياحية من خلال تقديم خدمات مضافة للزوار والسياح، حيث تضاف هذه الخدمة إلى الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة، لاسيما أن عملية استئجار المركبة أصبحت أسهل من السابق.

وأضاف: تتم عملية تأجير المركبة من خلال خطوات بسيطة وهي: تحميل التطبيق والتسجيل باستخدام رخصة القيادة أو الهوية أو جواز السفر، ثم اختيار المركبة وموقع استلام المركبة، ثم إتمام عملية الدفع، وبمجرد الانتهاء من استخدام المركبة يتم تحديد موعد التسليم عبر التطبيق ليقوم سائق باستلامها.

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