100 رقم مميز في المزاد العلني 107 لـ«طرق دبي»

المصدر: دبي- البيان

تطرح هيئة الطرق والمواصلات 100 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات (E-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z)، وأبرز هذه الأرقام سيكون الرقمان السوبر (E55) و(W29) في مزادها العلني 107، وذلك يوم السبت الموافق لـ 28 أغسطس الجاري. وسيقام المزاد في فندق انتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي الساعة 4:30 عصراً.

وسيبدأ التسجيل في المزاد العلني يوم الأحد المقبل، كما يمكن للراغبين بالاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة «www.rta.ae»، أو تطبيق «دبي درايف» أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة، وستمنح الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يفضل التسجيل المسبق في المزاد.

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