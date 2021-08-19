85 % من الاستجابة الطبية لـ«كوفيد 19» انطلقت من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

برزت دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة كمركز عالمي للوكالات المعنية بتقديم المعونات الإنسانية من أجل الاستجابة بشكل سريع للأزمات والوصول إلى المحتاجين بسرعة بغض النظر عن هويتهم أو مكانهم، وتم تسيير أكثر من 85% من الاستجابة الطبية العالمية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة «كوفيد 19» من خلال مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، والتي تعتبر مركزاً للخدمات اللوجستية والإمداد لـ 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وتعمل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي لتسهيل الاستجابة للحالات الطارئة بشكل فعال، وتقديم خدمات أوسع للمتضررين جراء الأزمات في جميع أنحاء العالم، وتوفّر المدينة عدداً من الرحلات الجوية مجاناً لنقل مواد الإغاثة والمساعدات وإخلاء الموظفين من مناطق الخطر، وتأمين مقرات لاستضافتهم، وتسيير الجسور الجوية للدول المتأثرة بالكوارث الطبيعية.

ومؤخراً سيرت المدينة طائرة مساعدات إنسانية إلى الكونغو المتأثرة بالنشاط البركاني، وطائرة أخرى إلى بنغلاديش لمكافحة وباء الكوليرا، وتدشين جسور جوية إلى عدد كبير من الدول لنقل مواد الإغاثة الخاصة بـ«كوفيد 19» منذ اندلاع الجائحة.

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