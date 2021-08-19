افتتاح مركز شرطة المدينة الشامل في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن مركز شرطة المدينة الشامل يشكل نقلة نوعية في المباني والخدمات الشرطية التي تحقق الاستدامة وتدفع بعجلة العمل الشرطي نحو حصد المزيد من النجاحات والتألق تحت مظلة وزارة الداخلية.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال افتتاحه المركز بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام، وعدد من الضباط والمسؤولين: إن المبنى يمثل نموذجاً يحتذى في المباني الشرطية المستقبلية نظراً لما يتمتع به من تصميم فريد وخدمات متقدمة، ما يجعله أحد أحدث وأرقى مراكز الخدمة التي تسهم في تعزيز الأمن في ربوع الإمارة والوصول لأعلى مستويات رضا المتعاملين. وأوضح: أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة دائماً ما تأخذ على عاتقها النهوض بالعمل الشرطي بالإمارة.

واطلع قائد عام شرطة رأس الخيمة على خدمات ومرافق مركز شرطة المدينة الشامل من خلال فيديو مصور تم عرضه على الحضور قبل أن يتجول في أروقة المركز واستمع لشروحات تفصيلية من المقدم يوسف عبد الله الطنيجي رئيس المركز، حيث يعتمد المركز في تصميمه نظام «البارجيل» الذي يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ويغطي مناطق اختصاص شاسعة تشمل 11 ألفاً و244 منزلاً يقطنها أكثر من 64 ألف نسمة، فضلاً عن 14 ألفاً و445 مبنى تجارياً و94 منشأة حكومية.

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