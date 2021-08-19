2154 طناً مساعدات طبية للدول المتضررة من «كوفيد19»

المصدر: دبي - البيان

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجها الرائد عالمياً في الاستجابة الفورية للأزمات والكوارث، بمستوى المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدولة خلال جائحة «كوفيد19» وحتى يوليو 2021، فبلغ إجمالي حجمها 2154 طناً من المساعدات الطبية، والأجهزة التنفسية، وأجهزة الفحص ومعدات الحماية الشخصية التي وصلت إلى مستفيدين في 135 دولة حول العالم.

وجرى إرسال مساعدات إلى 117 دولة من مخازن المنظمات الدولية المتواجدة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، فيما نظمت الدولة 196 رحلة لنقل المساعدات الطبية وتم إنشاء 6 مستشفيات ميدانية في السودان، وغينيا، وموريتانيا، وسيراليون، ولبنان، والأردن، وتجهيز عيادة متنقلة في تركمانستان.

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