الأمم المتحدة: الإمارات لاعب رئيسي في تقديم المساعدات الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دوراً رئيسياً في دعم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في الأزمات الرئيسية حول العالم، مع استجابة كبيرة من الحكومة متمثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهلال الأحمر الإماراتي.

تحد

وأعلن المكتب في تصريح له عن إحيائه اليوم العالمي للعمل الإنساني بإضاءة برج خليفة بشعار الحملة التي أطلقها مطلع هذا الشهر بعنوان «سباق من أجل الإنسانية»، وهو تحدٍ عالمي للعمل المناخي تضامناً مع الناس في أكثر دول العالم عرضة للكوارث وأولئك الذين تضرروا بشدة من تغير المناخ، حيث يحطم الجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات المستعرة والفيضانات المروعة حياة ملايين البشر.

تعاون

وتأتي إضاءة البرج، بشعار الحملة إلى جانب شعار اليوم العالمي للعمل الإنساني في إطار التعاون المثمر بين حكومة الإمارات والمكتب.

حرص

ويحرص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على إحياء هذه المناسبة كل عام بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية الناشطة في العمل الإنساني بهدف مساعدة المتضررين من الأزمات على إنقاذ أرواحهم وحفظ كرامتهم، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة ضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني.

تركيز

وفي هذا العام، تركز الحملة على أولئك الذين يعيشون في مناطق النزاع وهم بالفعل في موقع ضعف ولا يمكنهم التعامل بسهولة مع الصدمات المناخية التي تؤثر عليهم على نطاق لا يستطيع الأفراد والمنظمات الإنسانية على الخطوط الأمامية إدارته. وقد أصبح التضامن أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل خلق عالم أكثر أمناً واستدامة. وخير مثال يتجسد في السعي لإحراز التعافي من خلال تكاتف العالم أجمع في التصدي لوباء كورونا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز