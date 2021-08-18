الخدمة الوطنية تعلن اختيارية استكمال الدراسة عن بعد للدفعة الـ 16

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن الدراسة الجامعية لمجندي الخدمة الوطنية الدفعة 16 أصبحت اختيارية للراغبين في استكمال دراستهم بنظام التعليم عن بعد في الفترة المسائية وذلك خلال مرحلة الخدمة الفعلية من برنامج الخدمة الوطنية.

وذكرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» أنه ينبغي على المجند التنسيق مع المؤسسة التعليمية لقبوله في هذا النظام، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء تماشياً مع التعديل الذي طرأ على معايير القبول للجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية لخريجي الثانوية العامة 2020/2021.

ونوهت بأنه لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على وثيقة الأسئلة المتكررة المدرجة على الحساب الرسمي لهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وفي سياق آخر، قالت الخدمة الوطنية والاحتياطية إنه بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات تم تطبيق إجراءات التسجيل الجديدة لبرنامج الخدمة الوطنية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة الوطنية، وذلك عن طريق استخدام تطبيق الهوية الرقمية (UAEPASS) والذي يمكّن المنتسبين من البدء في إجراءات التسجيل الإلكتروني بديلاً عن الحضور إلى مراكز التسجيل التابعة للقوات المسلحة، كما يوفر التسجيل الإلكتروني خدمة تحديث البيانات الشخصية لمنتسبي الدفعات السابقة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتوفيراً للوقت على المواطنين المنتسبين للخدمة الوطنية.

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