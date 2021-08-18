الملحق الثقافي بسفارة الدولة بالقاهرة يلتقي رئيس جامعة عين شمس

المصدر: القاهرة - وام

التقى الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا الملحق الثقافي في سفارة الدولة بالقاهرة اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

ناقش الجانبان خلال اللقاء أوضاع الطلاب الإماراتيين الدارسين بجامعة عين شمس على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وسبل دعم التعاون المشترك في مجالات التعليم وفتح مجالات تعاون مشتركة في المجالات الطبية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأعرب الشيخ عمار بن ناصر المعلا عن تطلعه لزيادة أعداد طلاب الدولة بجامعة عين شمس باعتبارها من أكبر الجامعات التي تستقطب الطلاب نظراً لسمعتها المرموقة وخدماتها التعليمية المتميزة.. مثمناً دور الجامعة في دعم العلاقات بين البلدين في القطاع التعليمي.

وأكد الدكتور محمود المتيني عمق العلاقات التي تربط بين مصر والإمارات ورحب بالطلاب الإماراتيين بجامعة عين شمس واستعرض الفرص المتاحة والبرامج الجديدة بالجامعة ووعد بتقديم كل التسهيلات اللازمة لطلاب الدولة الدارسين بالجامعة في كلياتها المختلفة.

وعقب اللقاء قام الشيخ عمار بن ناصر المعلا والوفد المرافق له بجولة تفقدية بالمقر الجديد لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، وأعرب عن إعجابه بالتجهيزات والخدمات التي يقدمها كونه يعد الأول من نوعه في الجامعات الحكومية المصرية.

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