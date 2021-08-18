تواصل مقابلات خريجي الثانوية الراغبين في الالتحاق بـ «أكاديمية شرطة دبي»

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة اختيار المرشحين استقبال خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالقيادة العامة لشرطة دبي، ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة الـ 33، الدورة الـ 5 من العنصر النسائي، في نادي الضباط بمنطقة الجداف.

وأكد العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين، والاهتمام المتزايد من الطلبة للانخراط في السلك العسكري.

وبيّن أن الدراسة في أكاديمية شرطة دبي تخضع لمعايير وشروط نموذجية، تم وضعها بدقة متناهية، نظراً لخصوصية وأهمية طبيعة العمل الأمني، وذلك لاختيار الكفاءات من أفضل العناصر المتقدمة، بحيث تتناسب مع مواصفات ضابط الأمن التي تطمح إليها القيادة العليا لشرطة دبي، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لتخريج كوادر أمنية بمواصفات عالمية ترتقي إلى مستوى سمعة شرطة دبي، وتسهم في تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع.

ومن جهته، بيّن المقدم حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف، أن التسجيل شهد إقبالاً كبيراً وتزايداً ملحوظاً، من خلال الأعداد التي تقدمت للتسجيل في الأكاديمية، الأمر الذي يؤكد قوة المكانة والسمعة المرموقة التي تبوأتها الأكاديمية كصرح علمي يشار إليه بالبنان، موضحاً أن الالتحاق بالدراسة في الأكاديمية شرف كبير يتمناه الكثيرون.

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