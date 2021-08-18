محمد بن راشد يعلن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية

المصدر: البيان

احتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف يوم غد الخميس، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية.

وافتخر سموه بدولة الإمارات التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس، مؤكداً سموه أن الإمارات ليست عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة انسانية وحضارية.

وقال سموه عبر تويتر: "يصادف غداً اليوم العالمي للعمل الإنساني..نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس..نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الانسانية على أرضنا..ونعلن منح رواد العمل الانساني في الإمارات الإقامة الذهبية..لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة انسانية وحضارية".

وأضاف سموه عبر تويتر: "العالم أمام مرحلة جديدة ترسم ملامحها التطورات والتحولات السياسية والاقتصادية والتقنية الكبرى التي نشهدها كل يوم من حولنا،والتي تضع أمامنا تحديات وفرصاً تحتاج منا جميعاً إلى العمل لبحث تأثيرها في الإنسان،الركيزة الأساسية لأية عملية تطور تمرّ بها البشرية على مر العصور".

#محمد_بن_راشد: يصادف غداً اليوم العالمي للعمل الإنساني..نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320مليار درهم مساعدات منذ التأسيس..نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الانسانية على أرضنا..@HHShkMohd #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2cG0G8gyMO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 18, 2021

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