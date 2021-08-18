1000 درهم غرامة إلقاء المخلفات على الطريق في أبوظبي

المصدر: البيان

خالفت شرطة أبوظبي 170 سائقًا بسبب إلقاء المخلفات على الطرق والمرافق العامة أثناء قيادة مركباتهم خلال النصف الاول من عام 2021م، ونصحت مستخدمي الطريق بإلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها ومراعاة السلامة البيئية والصحة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

ودعت سائقي المركبات إلى الالتزام وتنبيه الركاب معهم بعدم إلقاء أي مخلفات والمشاركة في تعزيز السلوكيات الإيجابية بالمحافظة على البيئة والمظهر العام للمدن، موضحةً أن هذا التصرف قد يتسبب في تلوث البيئة وحثت على ضرورة التعاون مع الجهات المختصة في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة بالتخلص من المخلفات المُستخدمة في حاويات القمامة المغلقة.

وذكرت أن قانون المرور أوضح في المادة رقم 71 أن "إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يعد مخالفة أثناء القيادة " غرامتها 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين المخالفين.

وأكدت الحرص على مواصلة جهودها في توعية السائقين ومستخدمي الطرق بتفادي السلوكيات غير الحضارية التي يرتكبها بعض السائقين بلا مبالاة والتسبب في تشويه البيئة.

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