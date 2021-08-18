«100 مليون وجبة» تختتم بنجاح توزيع 28 مليون وجبة في فلسطين

المصدر: دبي ــ البيان

نجحت حملة «100 مليون وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة، ضمن أربع قارات، في استكمال عمليات توزيع قسائم فورية، تعادل نحو 28 مليون وجبة في فلسطين، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي تولى العمليات اللوجستية للتوزيع، للوصول إلى أوسع شريحة من الأهالي والمستفيدين والفئات المستهدفة.

ومكّنت مساهمات «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التي نظمت الحملة، برنامج الأغذية العالمي من الوصول بالدعم الغذائي إلى 310,385 إنساناً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستفاد 103,000 شخص في 11 محافظة في الضفة الغربية من الدعم، فيما تلقى 207,385 شخصاً في المحافظات الخمس بقطاع غزة الدعم الغذائي.

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"حملة 100 مليون وجبة" تختتم بنجاح عمليات توزيع 28 مليون وجبة في فلسطين

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