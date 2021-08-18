«الصحفيين» تنظم ندوة حول تطور العلاقات الإماراتية المصرية

المصدر: (الغردقة - البيان)

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية أمس، ندوة إعلامية حول تطور العلاقات الإماراتية المصرية وذلك على هامش اليوم الثاني من زيارة وفد الجمعية إلى مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين.

قدم الندوة، التي حملت عنوان: «مصر والإمارات في قارب واحد... الإعلامي سفير لبلاده»، وعقدت في فندق ريكسوس مجاويش بالغردقة، الكاتب الصحفي في جريدة الاتحاد الإماراتية الدكتور عبد الله العوضي، وأدارتها الإعلامية فاطمة الدرمكي عضو الهيئة الإدارية لفرع الجمعية في فرع أبوظبي.

وقال حسين المناعي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، ورئيس لجنة الإعلام السياحي، الذي يرأس الوفد الإعلامي لمصر إن العلاقات الإماراتية المصرية تاريخية إذ شهدت نمواً ملحوظاً في غضون السنوات الماضية بما يعكس تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت من أكثر دول العالم دعماً لمصر وشعبها.

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