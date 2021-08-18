عبدالله بلحيف: «مجمع محمد بن راشد للطاقة» يعزز توجهات الاقتصاد الأخضر

المصدر: (أبوظبي - وام )

قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: إن دخول مرحلة جديدة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية للخدمة بقدرة 300 ميجاوات، سيعزز توجهات دولة الإمارات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجهودها في العمل من أجل المناخ، ويواكب رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وأكد معاليه: أن الإنجازات التي تحققها الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة حصة الطاقة النظيفة تستند إلى دعم القيادة.

وأشار معاليه إلى أن المجمع والذي ستصل قدراته الإنتاجية الإجمالية إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، يعد أحد الأركان الرئيسة في منظومة العمل الإماراتي لنشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة وتعزيز حصة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المحلي لتصل إلى 50% بحلول 2050.

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