محمد بن راشد: الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائماً أجمل وأعظم

المصدر: دبي - البيان

دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 300 ميجاوات، وتصل في مراحلها النهائية إلى 900 ميجاوات، باستثمارات تقدر بــ 2.058 مليار درهم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي من المقرر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، حيث تشكل مشاريع المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سموه بهدف توفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مشروعاً لدراسة توليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح في منطقة حتا، حيث حددت هيئة كهرباء ومياه دبي موقع مزرعة رياح بقدرة إجمالية تبلغ نحو 28 ميجاوات، ويجري حالياً قياس سرعة الرياح الفعلية لمدة عام كامل في الموقع الذي تم تحديده باستخدام برج معدني يبلغ ارتفاعه 150 متراً لجمع البيانات الدقيقة ودراسة القدرة الإجمالية لمحطة إنتاج الكهرباء والتفاصيل الفنية الأخرى من حيث عدد التوربينات، وقدرة كل منها، وساعات عملها سنوياً، وغيرها من النقاط المهمة لتنفيذ المشروع.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «أطلقنا بحمد الله إحدى مراحل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية -الأكبر عالمياً في موقع واحد- المرحلة تمثل 300 ميجا تكفي لـ 90 ألف منزل.. وهدفنا من المشروع الضخم 5000 ميجا قبل 2030 بإذن الله.. الطاقة النظيفة في دبي ستشكل 13٪ قبل نهاية العام وهدفنا 75٪ قبل 2050 ونمضي وفق خطتنا بنجاح».

وتابع سموه عبر ذات الموقع: «لدينا نموذج جديد لإنتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص في دبي … حيث استقطبنا 40 مليار درهم استثمارات من القطاع الخاص لإنتاج الطاقة بدبي نتيجة الثقة العالية في مستقبل الإمارة الاقتصادي.. ونقول لهم: الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائماً أجمل وأعظم».

رافق سموه في حفل التدشين، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأعضاء المجلس الأعلى للطاقة في دبي كل من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبد الله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، ولي شوهانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من معالي سعيد الطاير إلى شرح حول مراحل تنفيذ المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بنظام المنتج المستقل، بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميجاوات، باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة، وذلك بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار «الائتلاف الأفضل» لتنفيذ المرحلة الخامسة، حيث حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة، كما تلقت الهيئة 60 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.

وأوضح معالي الطاير، أن تدشين هذه المرحلة يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1310 ميجاوات لتصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% حالياً، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13,200 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 13.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية قبل نهاية العام، وذلك مع تدشين أعلى برج للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بارتفاع 262.44 متراً وبقدرة 100 ميجاوات ضمن المرحلة الرابعة من المجمع، وتدشين الجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات و217 ميجاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية ضمن المرحلة ذاتها، وبذلك ستضيف الهيئة 517 ميجاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

إنجاز عالمي جديد

من جانبه، قال محمد عبد الله أبونيان: «تبرز أكوا باور كشركة سعودية في صدارة الجهود العالمية في مجال تحوّل الطاقة.

ومن هذا المنطلق، واستناداً إلى علاقتنا الاستراتيجية الراسخة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، يأتي تدشين المشروع الأول من المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في وقت قياسي وفي أقل من اثني عشر شهراً ليؤكد مدى التزامنا بتنفيذ مهمتنا رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، وبهدف دعم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق رؤيتها الطموحة بتعزيز النظام البيئي للاقتصاد الأخضر في دبي وتبني حلول مبتكرة للاستدامة، وهي المجالات التي أكدنا فيها ريادتنا من خلال محفظة مشروعاتنا التي تنتشر في 13 دولة بثلاث قارات».

مؤكداً التزام أكوا باور بدعم تطوير خطط التنمية المستدامة الرائدة في إمارة دبي.

تغلب على التحديات

وقال إبراهيم علي القاضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار: «تعتز المؤسسة في شراكتها مع حكومة دبي المتمثلة بـهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور السعودية في تطوير مشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في زمن قياسي في ظل جائحة كورونا».

وأضاف: «إن مؤسسة الخليج للاستثمار تعد مستثمراً رئيسياً في قطاع الطاقة بالمنطقة بمشاريع تفوق قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار، وستستمر بدورها الأساسي في الاستثمار في المشاريع المقبلة في الخليج العربي».

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