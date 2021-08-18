المصدر: دبي البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في نوفمبر 2019 عن اختيار الائتلاف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار «الائتلاف الأفضل» لتنفيذ المرحلة الخامسة، وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي شركة «شعاع للطاقة ــ 3»، لتنفيذ المشروع وتمتلك 60% من أسهمها، وذلك بالشراكة مع الائتلاف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، والذي يمتلك 40% من الأسهم المتبقية من الشركة.

ويستخدم المشروع أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة. وستوفر المرحلة الخامسة من المجمع الطاقة النظيفة لأكثر من 270.000 مسكن في دبي، منها نحو 90.000 مسكن سيوفرها المشروع الأول الذي تم تدشينه من هذه المرحلة، وستسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وسيتم تشغيلها على مراحل حتى عام 2023.

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في نوفمبر 2019 عن اختيار الائتلاف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار «الائتلاف الأفضل» لتنفيذ المرحلة الخامسة، وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي شركة «شعاع للطاقة ــ 3»، لتنفيذ المشروع وتمتلك 60% من أسهمها، وذلك بالشراكة مع الائتلاف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، والذي يمتلك 40% من الأسهم المتبقية من الشركة.

ويستخدم المشروع أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة. وستوفر المرحلة الخامسة من المجمع الطاقة النظيفة لأكثر من 270.000 مسكن في دبي، منها نحو 90.000 مسكن سيوفرها المشروع الأول الذي تم تدشينه من هذه المرحلة، وستسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وسيتم تشغيلها على مراحل حتى عام 2023.

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