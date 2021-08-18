«تقدير» تمنح «نستله دبي» البطاقة الذهبية للتميز العمالي

المصدر: دبي - البيان

كرّمت جائزة «تقدير» في دورتها الرابعة شركة نستله دبي الصناعية، بمنحها البطاقة الذهبية للتميز العمالي عن فئة 5 نجوم، تقديراً لجهودها والتزامها بتطبيق معايير الجائزة فيما يتعلق برعاية العمال وتوفير أفضل بيئة عمل لهم، كما كرّمت الجائزة مجموعة من العمال بــ «البطاقات الزرقاء» عن فئة العمال المتميزين، وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في مقر الشركة في منطقة جبل علي، لتعزيز روابط التعاون المشترك بما يخدم مصالح الطرفين وطموحاتهما.

وفي هذه المناسبة أشاد، اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس جائزة تقدير العمالية رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، بجهود شركة «نستله» الدؤوبة للفوز بالجائزة ضمن فئة 5 نجوم وتطبيق معاييرها في كل مواقع العمل، داعياً الشركة إلى مواصلة العطاء والتميز لضمان البقاء في المقدمة، كنموذج مشرّف في مجال رعاية العمال ليس فقط في دبي بل على مستوى العالم. وأكد على الدور الكبير الذي تلعبه جائزة «تقدير» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تعزيز ثقافة التميز والريادة العمالية في دبي والدفع قدماً باتجاه تحقيق أهداف الجائزة التي تتمحور حول بناء أفضل العلاقات بين العمال والشركات وضمان حقوق وواجبات الطرفين تجاه بعضهما البعض.

قصص نجاح

وكشف، عن أن الجائزة في دورتها الرابعة أهلت 15 شركة وطنية ودولية كبرى للوصول إلى مصاف أفضل شركات العالم في مجال رعاية العمال وتعزيز الولاء الوظيفي والكشف عن قصص نجاح رائعة لعمال استطاعوا تغيير واقع حياتهم وحياة عائلاتهم بفضل التزام هذه الشركات برعايتهم والأخذ بيدهم على طريق الارتقاء الوظيفي وتحقيق طموحاتهم.

وقال بن سرور، خلال قيامه بجولة تفقدية داخل الشركة واطلاعه على مراحل وخطوط الإنتاج وبيئة العمل وأماكن العمال والموظفين داخل مرافق الشركة: إن الجائزة قدمت بدعم من 4 جهات حكومية و50 مؤسسة خدمات وحسومات للشركات الـ 15 المتميزة ولأكثر من 50 ألف عامل متميز فازوا بفئتي الجائزة 4 – 5 نجوم في دورتها الرابعة للعام 2020، وستوفر على الشركات والعمال عشرات الملايين على شكل حسومات مالية على الخدمات التي يتلقونها من الجهات الحكومية أو البضائع والأدوات المتنوعة التي يشترونها من المراكز والمحلات المشاركة في دعم الجائزة.

جهود مضاعفة

وبدوره قال ريمي عجل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: فخورون بالحصول على جائزة «تقدير» العمالية المتميزة عن فئة 5 نجوم لمصنع نستله دبي الصناعية. لافتاً إلى أن الحصول على الجائزة يلهم الشركة لبذل جهود مضاعفة في خدمة العمال وتوفير البيئة الإبداعية لهم.

وعلى صعيد عملية توزيع البطاقات الذهبية والزرقاء على بقية الشركات والعمال المتميزين الفائزين بالجائزة، أكد المقدم خالد إسماعيل، أمين عام الجائزة أن فريق العمل سيبدأ توزيع البطاقات وفق أجندة متفق عليها مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، والعمل عن قرب مع هذه الجهات لتسهيل عملية الحصول على المحفزات من قبل مستحقيها.

مزايا

وقال أمين عام الجائزة: إن إنجاز مبادرة بطاقات التميز العمالي التي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً وتوزيعها على مستحقيها، يأتي ثمرة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وجهود فريق عمل الجائزة طوال العام الماضي، مما يؤشر إلى بدء مرحلة جديدة من مسيرة التميز في مجال رعاية العمال في الدورة المقبلة للجائزة.

محفزات

تعد المحفزات والحسومات التي قدمها القطاعان الحكومي والخاص للعمال المتميزين، إنجازاً كبيراً لقطاع العمالة في دبي، حيث ستوفر بعض الجامعات حسومات كبيرة للعمال الراغبين بتكملة تعليمهم للحصول على مناصب وظيفية أعلى أو الراغبين بتعليم أبنائهم في دبي.

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