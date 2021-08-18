«طرق دبي» تنال الأيزو في نظام إدارة التعلّم خارج التعليم الرسمي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن نجاحها في الحصول على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الأيزو 29993:2017، في إدارة التعلّم ضمن «نظام التعلّم خارج التعليم الرسمي»، من المعهد البريطاني للمعايير، وللسنة الثالثة على التوالي.

وتفصيلاً، قال سلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: إن نجاح الهيئة في الحصول على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الأيزو في إدارة التعلم ضمن «نظام التعلم خارج التعليم الرسمي» يضعها في ريادة المؤسسات الحكومية المتميزة في مجال التدريب والتطوير في الدولة عموماً، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص.

وعبّر الأكرف عن سروره لنجاح الهيئة في الحصول على هذه الشهادة، التي تُعنى بتطوير نظام التعلم والتدريب والتركيز على فعالية وكفاءة المنظومة التعليمية داخل المؤسسات بغرض تحقيق الأهداف المرجوة، التي تتلخص في ضمان جودة أداء عملية التعلّم والتدريب، والتأكّد من تحديد احتياجاتها، ووضع الأطر اللازمة لرفع كفاءة وفاعلية مخرجات برامج التعلّم، التي يتلقاها موظفو الهيئة، كون خدمات التعلّم إحدى وسائل تطوير رأس المال البشري، فضلاً عن تنمية منظومة الموارد البشرية من أجل مواجهة التحديات المتمثلة بمتطلبات العمل المتغيرة، وأن حصول الهيئة على هذه الشهادة يترجم مبدأ الريادة الذي تنتهجه بما يضمن تحقيق الغاية الاستراتيجية السابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات».

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