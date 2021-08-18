623 منشأة غذائية في الفجيرة تتدرب على أفضل الممارسات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكدت المهندسة فاطمة الشراري، مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة، مواصلة البلدية تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على أفضل الممارسات الصحية ضمن مبادرة «ابدأ صح» من قبل الرقابة الغذائية لتحقيق أفضل المعايير الصحية في جميع المنشآت الغذائية، لمنع التجاوزات، باعتبار الصحة على رأس أولويات عمل البلدية من أجل توفير غذاء آمن للمستهلكين، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للبلدية.

وأوضحت أنه في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا تم اتباع معايير عالية في السلامة باعتماد عمليات التدريب عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث بلغ عدد المنشآت التي تم اعتماد تدريبها 623 منشأة غذائية بلغت في العام الماضي 356 منشأة و267 في النصف الأول من العام الحالي، وجاء ذلك لضمان حصول المستهلك على غذاء آمن، من خلال استمرارية تطبيق الممارسات الصحية الجيدة.

سلامة

أشارت المهندسة فاطمة الشراري إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم سلامة الأغذية، وهي عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي في الدولة، وتدعم استراتيجية بلدية الفجيرة من ناحية تطبيق كافة التدابير للحفاظ على سلامة الأغذية وتعزيز وعي المنشآت والعاملين فيها بالممارسات الغذائية السليمة، حيث تتبع مبادرة «ابدأ صح» ضوابط وشروطاً صحية.

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