10 أسباب تجعل دبي أرض النجاح والأرباح

المصدر: دبي - متابعة القسم الاقتصادي

رصد رجال أعمال ومستثمرون 10 أسباب جعلت من دبي أرض النجاح والأرباح، تأكيداً لما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال إطلاق إحدى مراحل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بأن «الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائماً أجمل وأعظم».

ولخص رجال الأعمال والمستثمرون هذه الأسباب في: بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي متميز، وانفتاح على العالم، وبيئة جاذبة للاستثمارات، وقوانين تحمي حقوق المستثمرين، وحوافز مستمرة لرواد الأعمال، واحتضان الشركات الناشئة، وارتفاع مستوى الأمان، والاستجابة لحاجات مجتمع الأعمال، ومجتمع منسجم ومتسامح.

شراكة

وأكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، ريادة دبي، بكل دوائرها ومؤسساتها، في الشراكة مع القطاع الخاص وعلى مختلف المستويات، موضحاً أن قطاع الطاقة من بين أبرز تلك القطاعات التي شهدت ولادة شراكات استراتيجية ونوعية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة باستثمارات بلغت 40 مليار درهم في إطار مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مسجلة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية ولخمس مرات متتالية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم، فضلاً عن تحقيق مكاسب عظيمة أبرزها بلوغ مخرجات الرؤية الوطنية المستقبلية الطموحة، لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام، وتعزيز الدور الريادي للدولة في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، وتحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية ملموسة وعائدات مجزية للقطاع الخاص وترسيخ دوره في مسيرة التنمية.

وأوضح أن البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي، والانفتاح على العالم والبيئة الجاذبة للاستثمارات والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين، أسهمت جميعها في ترسيخ ريادتها العالمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانتها كوجهة مهمة لأكبر الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية العالمية.

دعم

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيمس للتعليم»: إن المجموعة تعد اليوم من أضخم المؤسسات التعليمية في العالم، بفضل دعم بيئة الأعمال المحلية، ولتصبح المجموعة أكبر مزود تعليمي بأعلى المستويات العالمية في الدولة، ولجميع الجنسيات على أرضها، ويعد هذا تأكيداً وضماناً على أن دبي لديها المقومات والقوة العاملة الماهرة والمتعلمة والمؤهلة، التي وضعتها على قمة التنافسية العالمية، وقدرتها للوصول للمراتب الأولى في شتى المجالات والقطاعات وبناء اقتصادها الوطني المتين.

حوافز

وقال نادر آدم علي، مدير مجموعة «سويس أرابيان» للعطور، أطلقت «سويس أربيان» عملياتها خلال مرحلة الطفرة النفطية، حيث قدمت الحكومة حوافز مستمرة وبنى تحتية عالية المستوى لرواد الأعمال الجدد.

وأضاف: يعود جزء كبير من الفضل في وصول الشركة إلى المكانة التي تحظى بها اليوم إلى السياسات الرسمية بتوفير أفضل البنى التحتية في العالم والدعم اللازم لازدهار الشركات.

حاضنة

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن دبي حاضنة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أكدت نجاح أعمالها فيها حتى باتت موضع اهتمام كبرى الشركات العالمية، مضيفاً أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بدبي ازداد بشكل عام، وهذا توجه تتبناه الحكومة لزيادة مواردها لأن قطاع التكنولوجيا من أهم القطاعات.

الأمان

وقال ممدوح خير الله، مدير عام «رولز - رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية: إن دبي تتمتع ببنية تحتية قوية للغاية مناسبة لاحتضان المشروعات وهي تعد من أكثر المدن أماناً وثقة لرجال الأعمال وهذا ما يشجعهم على تدشين مشروعات كبيرة إيماناً منهم بأن مناح الأعمال في الإمارة مناسب لأعمالهم ومشجع على نموها في المستقبل. وأكد أن دبي تتمتع ببنية تحتية قوية على أعلى قدر مناسب للمعايير العالمية، فضلاً عن التجانس بين سكانها.

مبادرات

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات» إن دبي اتخذت عدداً من المبادرات، التي تسعى من خلالها إلى دفع معدلات النمو، وإنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ترصد بشكل مستمر احتياجات مجتمع الأعمال وتستجيب لها. ففي قطاع العقارات، على سبيل المثال، تم تشكيل لجنة لبحث القطاع، بعد أن رأت أن المعروض من الوحدات أكبر بكثير من الطلب، وتم أخذ قرارات لضبط السوق، وهو ما سيؤثر إيجاباً في القطاعات الأخرى المرتبطة به، مثل قطاع السيارات.

مركز أعمال

وقال ماركوس لايتيه، المدير الإداري للأعمال التجارية في «جنرال موتورز الشرق الأوسط»: إن دبي مركز أعمال بالغ الأهمية، نظراً لموقعها المميز الذي يربط الغرب بالشرق من جهة، ولكونها من جهة أخرى بوابة منطقة الشرق الأوسط، كما تتميز بتنوعها الكبير وغناها بالفرص المميزة، ضمن مجتمع عصري متعدد الثقافات يحتفي بإرث هذه المدينة، ويتطلع بشغف كبير نحو المستقبل، وهذه السمات تتماشى بشكل تام مع منهجية عمل «جنرال موتورز».

علامات تجارية

وقالت لوسي عزيز، المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والاتصالات في «أوبو»: بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الاستثنائية، تحولت دبي إلى عاصمة عالمية للأعمال ومركز تسطر فيه الشركات نجاحها. ولطالما رحبت دبي بالعلامات التجارية العالمية، من جميع المجالات، وهو ما ينطبق أيضاً على علامة «أوبو»، التي وجدت في دبي القاعدة التي تبني عليها نجاحها وازدهارها في المنطقة.

وأضافت: لذلك فقد قررنا منذ 2019 نقل مكاتبنا الإقليمية إلى دبي، وهو قرار لم يأت بالمصادفة طبعاً، فنحن نعرف تمام المعرفة أن دبي ستحافظ على مكانتها كأهم مركز استراتيجي للأعمال في المنطقة، حيث تتميز بالمستوى المتقدم للمعرفة التقنية لدى الغالبية العظمى من سكانها.

مساهمة فاعلة

وأكد مصطفى الجزيري المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، أهمية مساهمة دبي الفاعلة في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة والمستدامة والنظيفة من خلال تحفيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب الاستثمارات الخاصة للنهوض بمشاريع توليد الطاقة من مصادر نظيفة وتعزيز مكانتها الريادية في هذا القطاع على الصعيد الإقليمي والعالمي.

وقال: يمثل النموذج الجديد لإنتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص بدبي خطوة فريدة من نوعها من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

نموذج جديد

من جانبه، قال عبد الجبار بي بي العضو المنتدب لشركة «هوتباك» الدولية: يجسد النموذج الجديد لإنتاج الطاقة توجه دبي لتعزيز الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وإرساء ركائز لتدعيم وتشجيع الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات توليد الطاقة، بما سينعكس بالتأكيد إيجاباً على جميع العاملين في القطاع ويخلق فوائد اقتصادية هائلة.

انفتاح

وقال رضوان ساجان، رئيس مجموعة «دانوب»: إنه لأمر مشجع أن يرى المرء الحكومة تتشارك مع القطاع الخاص لزيادة انتاج الطاقة في الإمارات. وأضاف أن الانفتاح على هذه القطاعات الاقتصادية الهامة يعكس الثقة المتنامية من جانب الحكومة في القطاع الخاص.

بدوره، قال أنيس ساجان، نائب رئيس مجموعة «دانوب»: إن الإنجازات التي حققتها دبي تستند إلى دعم وتوجيهات ومتابعة دائمة من القيادة الرشيدة التي تستهدف عبر رؤيتها الاستشرافية ضمان إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

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