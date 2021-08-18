سعيد الطاير: «كهرباء دبي» تستلهم استراتيجيتها من رؤية محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تستلهم استراتيجيتها وخطط عملها من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الاستدامة والابتكار، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

شرح

وتابع الطاير في شرح لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أمس، خلال تدشينه المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وإطلاق سموه مشروعاً لدراسة توليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح في منطقة حتا: «يشكل مشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح استكمالاً لجهودنا في تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، والتي شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في منطقة حتا وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي».

ثقة

وأضاف معاليه: «يحظى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية منذ إطلاقه، باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة. ومن خلال هذا النموذج حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم، واجتذبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة».

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