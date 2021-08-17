بلدية دبي تفوز بـ«الجائزة الدولية للابتكار والتحسين والتطوير»

المصدر: دبي - وام

حصلت بلدية دبي على «الجائزة الدولية للابتكار والتحسين والتطوير» في فئة السعادة، والتي تنظمها مجموعة دبي للجودة، وذلك عن مبادرتها «قوت»، ضمن 86 مشاركة من داخل الدولة وخارجها.

وتهدف مبادرة «قوت» إلى المساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، ومن أهمها تعزيز الثقة بسلامة الغذاء وتحسين خدمة فحص العينات الغذائية، التي تمكن المتعامل من فحص جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

للتأكد من خلوها من البكتيريا المسببة للأمراض والمواد الكيميائية الضارة ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية المعتمدة، والكشف الفوري عن مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، وذلك من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات، بما يضمن الريادة في مجال مختبرات الفحص وتحقيق نتائج سريعة وبدقة عالية، ما ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز سعادتهم.

ونجحت مبادرة «قوت» في تحقيق نتائج إيجابية لافتة، منذ إطلاقها من ضمنها إطلاق المختبر المتنقل، الذي أسهم في تقليل مدة الفحص من 5 أيام عمل إلى يومي عمل، وتعزيز القدرة الاستيعابية للعينات بنسبة 175 في المائة إلى جانب اعتماد مبادرة التقنيات السريعة، التي أسهمت في تسريع الإفراج عن الشحنات، خلال يومي عمل بدلاً من 5 أيام عمل، إضافة إلى الربط الذكي للأجهزة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتسهيل عملية تتبع العينات والبيانات.

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