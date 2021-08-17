«الداخلية» تستعرض الخطة الاستراتيجية (2023-2026) الخاصة بإدارة العمليات المركزية الاتحادية

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت وزارة الداخلية متمثلة بإدارة الاستراتيجية والمستقبل، ورشة عمل عن بُعد، لتحديث الخطة الاستراتيجية (2023-2026)، الخاصة بالإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية، ومناقشة الخطط المستقبلية والتوجهات والسياسات والتحديات، لمواكبة خطة الاستعداد للخمسين، ومنهجية الوزارة خلال الـ 50 عاماً المقبلة، بمشاركة ممثلين عن الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية، وإدارات العمليات المركزية في القيادات العامة للشرطة بالدولة.

واستعرض المقدم علي سلطان النعيمي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في بداية الورشة التوجه الاستراتيجي للوزارة والاستعداد للخمسين، والخطط والأنظمة التي تم وضعها ضمن مراحل استشراف المستقبل، وربط التوجهات المستقبلية والسياسات بمئوية دولة الإمارات.

كما استعرض التحديات والصعوبات المحتملة، ووضع الحلول المناسبة لها، ومدى ضمان الاستعداد والجاهزية في تفعيل الخدمات الذكية المواكبة للتطورات المستقبلية بتحقيق سرعة الوصول والاستجابة، لضمان تعزيز الأمن والأمان.

وأوضح المقدم النعيمي أن وزارة الداخلية تتبنى النهج الاستباقي في استشراف التحديات والمتغيرات المستقبلية، ضمن خططها الاستراتيجية، كما تسعى من خلال الجهود المبذولة لمواكبة التطورات الحالية، ووضع الخطط المناسبة للمرحلة المقبلة بتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واستخدام التقنيات الحديثة في العمليات والاتصال وتقديم الخدمات لكل شرائح المجتمع.

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