تعاون بين «أبوظبي للإسكان» وجمعية الإمارات للصم

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت هيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للصم، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وصولاً لأهداف وتوجهات حكومة أبوظبي في تسهيل وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم لا سيما فئة الصم.

ويسهم هذا التعاون في تطوير خدمات المنافع السكنية المقدمة لهذه الفئة ودراسة احتياجاتهم وتقديم خدمات استباقية لهم، ويعزز القدرات المؤسسية للهيئة للتخطيط المستقبلي لمتطلبات تحديد وتصميم المنافع السكنية لفئة الصم ومواءمتها مع احتياجاتهم.

يأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية الإمارة في توفير سبل العيش الكريم لكافة أفراد المجتمع، والحرص على المشاركة الفعالة لمختلف الفئات من خلال ضمان حشد قدراتهم وإمكاناتهم للمساهمة في تطور الإمارة، بما يسهم بتعزيز دور الأفراد في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات، وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة في جعل إمارة أبوظبي مجتمعاً دامجاً وممكّناً لأصحاب الهمم من خلال وصولهم إلى الحقوق والخدمات والفرص وبناء منظومة دعم شاملة لأصحاب الهمم.

وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان على بناء جسور التعاون والتواصل مع شركائها الاستراتيجيين من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق قواعد التعاون المشترك لتكامل الإجراءات، وتحسين وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الهدف الرئيس وهو توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي.

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