البواردي يبحث هاتفياً مع وزيرة الجيوش الفرنسية علاقات التعاون العسكري

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بالمواضيع الدفاعية والعسكرية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين أثنت فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية، على الجهود المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في المساعدة في إجلاء رعايا الجمهورية الفرنسية من أفغانستان في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها حالياً.

وأكد معالي البواردي حرص واستعداد الدولة الدائم لتقديم كل أشكال الدعم ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

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