شرطة الشارقة تشكل فريق «الاستدلال المرئي»

المصدر: الشارقة - البيان

شكّلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في مركز شرطة كلباء الشامل، «فريق الاستدلال المرئي»، كخطوة استباقية بهدف تقليل رحلة المتعامل في كافة عمليات البلاغات الجنائية البسيطة الواردة للمركز من خلال تسهيل عمليات جمع الاستدلالات في البلاغات الجنائية.

وأكد اللواء سيف الزري، قائد عام شرطة الشارقة، أهمية تشكيل فرق العمل في تنفيذ وإنجاز المهام بحرفية وسلاسة، موضحاً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على إنجاز كافة عملياتها على أكمل وجه بما يحقق رضا المتعاملين، خاصة في ظل الوقت الراهن وبما يشهده العالم من تداعيات جائحة «كورونا».

حيث ارتأت شرطة الشارقة تشكيل فريق عمل معني بتخليص البلاغات الجنائية، ويعمل بدور المحقق الذكي، ويخدم فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز شرطة كلباء الشامل، ويطبق أعلى معايير الصحة والسلامة‎ ‎المهنية، ‏بما يضمن استمرارية العمل وتفادي أي تأخير في إنجاز البلاغات الجنائية.

وأشاد اللواء الشامسي بجهود أعضاء فريق الاستدلال المرئي الملموسة‏ بأداء واجبهم على أكمل وجه، وبالصورة التي ‏تعكس حرص القيادة على تقديم أفضل الخدمات ‏للمتعاملين بكل ‏سهولة ويسر، سعياً إلى تعزيز جودة ‏الحياة، ‏وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية ‏المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان، وتعزيز رضا المتعاملين ‏بالخدمات ‏المقدمة، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق ‏معايير الجودة والكفاءة والشفافية.‏

ومن جانبه أوضح الرائد فهد اللغاي، رئيس فريق الاستدلال المرئي في شرطة الشارقة، أن عمل فريق الاستدلال المرئي يشمل أخد الإفادات لكافة أطراف البلاغات الجنائية البسيطة من خلال تنفيذ بعض الإجراءات، ومنها: الكفالة والتنازلات، والتعهدات، والمعاينات، ‏من خلال برنامج مرئي‎ ‎إلكتروني. وأشار إلى أن عملية إنجاز البلاغات البسيطة تمر بعدة خطوات تمتاز بالسهولة والانسيابية، وتتيح لمقدمي البلاغات إمكانية الإدلاء بالمعلومات من خلال البرنامج الإلكتروني المتاح.

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