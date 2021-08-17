الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقوية على الجبال ومع السحب مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 10:26، والمد الثاني عند 20:50، والجزر الأول عند الساعة 13:32، والجزر الثاني عند الساعة 04:55.

وفي بحر عمان الموج متوسط، ويحدث المد الأول عند 17:15، والمد الثاني عند الساعة 07:56، والجزر الأول عند الساعة 12:07، والجزر الثاني عند الساعة 00:38.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 32 80 20

دبي 41 31 75 15

الشارقة 40 30 70 15

عجمان 39 32 85 20

أم القيوين 39 31 85 20

رأس الخيمة 38 32 70 20

الفجيرة 32 29 85 55

العين 44 33 65 10

ليوا 43 29 70 10

الرويس 38 30 80 15

السلع 38 30 80 15

دلما 37 32 80 20

طنب الكبرى 37 32 80 20

طنب الصغرى 37 32 80 20

أبو موسى 37 32 80 20 .

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