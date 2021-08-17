شرطة دبي تستحدث أجهزة مشي رياضية للكلاب البوليسية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكن فريق من ادارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي من استحداث جهاز مشي رياضي للكلاب البوليسية وذلك بهدف الحفاظ على لياقتها البدنية ورفع كفاءتها في التدريب داخل الصالات المكيفة بدلا من تدريبها في المناطق المفتوحة نظرا لارتفاع درجة الحرارة، في مبادرة تعتبر الاولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وتفصيلا كشف الرائد صلاح خليفة المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي لـ«البيان» انه تم استحداث جهاز المشي الرياضي من قبل فريق من الادارة وفقا لما يتطلبه الوضع العام وفي ظل الحرص على المحافظة على سلامة الكلاب البوليسية التي قد تتأثر بارتفاع درجة حرارة الجو الخارجية اثناء التدريب، كذلك بهدف الحفاظ على لياقتها البدنية بشكل مستمر عبر برنامج رياضي يومي خاص بكل كلب.

ونوه الرائد صلاح ان الحظائر مكيفة ومزودة بحاساسات خاصة لقياس درجة الحرارة، منوها الى ان الادارة تضم 65 كلباً بوليسياً تمكنوا من إتمام 2289 مهمة، خلال 16 شهراً منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري، منها الكشف عن المتفجرات والمخدرات والأدلة المادية وبصمة الرائحة وغيرها، حيث يتم فحصها يوميا كما تخضع لجلسات تنظيف اسنان وجلسات للعضلات والعظام وقياس الكفاءة بشكل مستمر.

ولفت الرائد المزروعي الى ان السيارات التي تنقل الكلاب الى مواقع العمل مكيفة ومزودة بجهاز انذار مبكر في حالة ارتفاع درجة الحرارة وكاميرات متصلة بالهاتف لمراقبة الكلب ،خاصة وانه يتم استخدام الكلاب لفترات طويلة في الفعاليات الكبرى مثل اكسبو وغيرها، منوها الى انه تم تجهيز سيارات جولف صغيرة لنقل الكلاب، كما تم تجهيز سيارة تستوعب 6 حظائر.

واشار الرائد المزروعي الى ان كل كلب له برنامج يومي محدد منذ استياقظه في الصباح حيث يتم تدريبه لمدة نصف ساعدة وبعدها يتناول الافطار، ويعرض على الطبيب لمتابعة حالته الصحية، كما يتلقى كل كلب برنامج تدريب يومي حسب تخصصه لضمان كفاءة العمل.



برنامج ترفيهي للكلاب البوليسية شهريا

أكد الرائد صلاح المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي لـ«البيان» انه يتم تنظيم برنامج ترفيهي للكلاب شهريا عبر نقلهم الى مناطق سياحية مفتوحة في دبي والامارات الاخرى او على البحر بهدف تنشيط الكلاب وتحسين حالتهم النفسية بعيدا عن جو الحظائر واماكن التدريب، حيث اجرت الادارة دراسات على هذا الامر وجاءت النتيجة ايجابية بتحسن مزاج وكفاءة الكلاب التي حصلت على برنامج ترفيهي مقارنة بغيرهم من الكلاب التي لم تحصل على ذلك.

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