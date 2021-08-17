سفيرنا يبحث التعاون مع نائب وزير خارجية تركمانستان

المصدر: (عشق أباد - وام)

التقى أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان ماتييف بيردي نياز نائب وزير خارجية تركمانستان بمقر الوزارة في العاصمة عشق آباد.

وتطرق الهاملي إلى عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وتركمانستان في المجالات كافة. من جهته أشاد نياز بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة والمجالات، وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله. وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مشاركة قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان في «إكسبو 2020 دبي»، وبحثا تعزيز وتوسيع آفاق ومجالات التعاون بين دولة الإمارات وتركمانستان وسبل تطويرها، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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