إقامة دبي تنال الآيزو في مشتريات القطاع العام

المصدر: دبي - البيان

حصلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو في مشتريات القطاع العام لتكون بذلك أول جهة حكومية في إمارة دبي وثاني جهة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا الاعتماد من الهيئة البريطانية للمواصفات. وتسلم اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام لإقامة دبي، شهادة الاعتماد من الهيئة البريطانية للمواصفات، بحضور اللواء أحمد المهيري، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الهوية والجنسية، والعميد دكتور علي عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية بالوكالة والمستشار القانوني لإقامة دبي، وخالد عبد الكريم، نائب مساعد المدير للموارد المالية والخدمات، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

إنجازات

وأكد اللواء عبيد بن سرور، نائب المدير العام لإقامة دبي، أن الإدارة تمضي قدماً في كل الصعد في تحقيق الإنجازات، بما يضمن الريادة في العمل المؤسسي والحكومي، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات والأنظمة والمعايير العالمية، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به إدارة العقود والمشتريات في تعزيز دور الشراكات التي تعد أحد المحركات الرئيسة للتنمية في إمارة دبي، وتعزيز التواصل مع الشركاء من الموردين من مختلف الشركات والمؤسسات، مما يساهم ذلك في تطوير العمل المشترك ودعم المشاريع والمبادرات التي تحقق أعلى معايير التميز في الخدمات التي تقدمها الإدارة، وتسهم في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة في الريادة والتميز والابتكار وتعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي إقليمياً وعالمياً.

إشادة

أشاد اللواء عبيد مهير بن سرور، بهذا الإنجاز الذي حققته الإدارة بحصولها على الاعتماد الدولي، مؤكداً أن الإنجاز يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في العمل الحكومي وفق أرقى وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، مثمناً الجهود المبذولة من قبل إدارة العقود والمشتريات في تحقيق هذه النتائج.

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