«تعاونية الاتحاد» تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف في أم القيوين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، عن تنظيمها يوماً مفتوحاً للتوظيف لمواطني ومواطنات إمارة أم القيوين، يوم السبت المقبل، في الورقاء سيتي مول، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة جائحة «كوفيد 19»، إذ ستوفر التعاونية، العديد من الوظائف الإدارية، وذلك بهدف استقطاب كوادر إماراتية شابة، لدعم خطط واستراتيجيات وبرامج التوطين في الدولة.

وقال أحمد سالم بن كنيد الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في تعاونية الاتحاد: إن اليوم المفتوح للتوظيف، الذي ستنظمه التعاونية في الورقاء سيتي مول، يوم السبت المقبل، المصادف لـ 21 أغسطس الجاري، جاء من منطلق حرص التعاونية على الالتزام باستراتيجياتها في دعم الأجندة الوطنية للدولة، في توطين الوظائف، مشيراً إلى أن التعاونية تسعى بشكل مستمر، إلى تكثيف جهودها لاستقطاب الكفاءات المواطنة، للعمل لديها، ودعمها للارتقاء بخبراتها، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

وظائف متنوعة

وأضاف أن التعاونية تطرح خلال اليوم المفتوح، العديد من الوظائف لمواطني ومواطنات إمارة أم القيوين، لتوظيفهم في تعاونية أم القيوين، التي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، متضمنة وظائف إدارية وخدمة عملاء ومحصلي الفروع.

وتابع: نتطلع في هذا اليوم، الذي يبدأ باستقبال الطلبات ومقابلة المواطنين من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً، لاستقطاب أبناء الدولة، من الذين لديهم القدرة والطموح لبناء حياتهم المهنية الناجحة، والمليئة بالخبرات والمعلومات، موضحاً أن تعاونية الاتحاد، تولي موضوع التوطين أهمية مطلقة، حيث تعد نسبة التوطين فيها، من أعلى النسب في القطاع الخاص بالدولة.

ودعا جميع المواطنين والمواطنات من إمارة أم القيوين، ممن يبحثون عن العمل، ويرون أن الوظائف المطروحة تناسب قدراتهم وخبراتهم، المشاركة باليوم المفتوح للتوظيف، الذي يوفر العديد من الفرص الوظيفية الجاذبة لهم.

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