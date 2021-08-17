مدير عام بلدية الفجيرة يزور سوق مسافي الجديد

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

زار المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، سوق مسافي المركزي الجديد الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات ضمن أرقى معايير الجودة لخدمة كافة المستهلكين، حيث يضم السوق 30 محلاً، 10 منها لبيع الأسماك و 10 لبيع اللحوم والدواجن، والعشرة الأخرى لبيع الخضروات والفواكه، ويتضمن 50 موقفاً لمرتادي السوق، وسوف يتم إنشاء مواقف أخرى عقب افتتاح السوق.

وأشار الأفخم إلى أن سوق مسافي يقع بالقرب من سوق الجمعة، ويعد مركزاً مهماً في منطقة مسافي والمناطق المجاورة لها، تم إنشاؤه لتلبية احتياجات المستهلكين من الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك، حيث يتمتع السوق بمساحات منظمة تسمح للزائر التحرك بسهولة ورؤية المنتجات المعروضة، وذلك في إطار حرص البلدية على تحقيق أعلى معايير الجودة ورضا المستهلكين، لافتاً إلى أن السوق جهز بأحدث المرافق المتطورة لتلبية كافة متطلبات سكان المنطقة مع الحفاظ على السلامة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة فيروس كورونا.

وخلال الجولة شدد الأفخم على ضرورة استخدام الموازين المعتمدة من قبل إدارة السوق وعدم استخدام موازين أخرى غير خاضعة للرقابة لتوضيح الأسعار للمستهلكين، كما تفقد الثلاجات وأماكن العرض والتخزين في محلات البيع للتأكد من مراعاة الشروط الصحية والحفاظ على جودة السلع قبل بيعها للمستهلك، مؤكداً على ضرورة التزام جميع الأطراف من مسؤولين وباعة بضرورة الحفاظ على مرافق السوق وضمان بيئة نظيفة من أجل سلامة وصحة المستهلكين.

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