«كهرباء دبي» تتوج النصف الأول بـ 24 جائزة محلية وإقليمية وعالمية

المصدر: دبي - البيان

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي 24 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة خلال النصف الأول من العام 2021، وذلك بفضل تطبيقها منهجية العمل الريادية في حكومة دبي، كما سجلت الهيئة إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد، وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء، في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وبهذا الإنجاز تصل حصيلة الهيئة من الجوائز من العام 2015 وحتى النصف الأول من العام الجاري إلى 348 جائزة (62 محلية، 63 إقليمية، 223 عالمية).

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «لدينا سجل حافل من النتائج الرائدة عالمياً من بينها أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.66 دقيقة لكل مشترك سنوياً، وأدنى فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 3.3%، وواحدة من أدنى قيم الفاقد في شبكات المياه بنسبة 5.1%، كما بلغت نسبة كفاءة استخدام الطاقة في محطات إنتاج الطاقة التابعة للهيئة 90%.

وقد حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء. ولا تدخر الهيئة جهداً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى الارتقاء بالعمل الحكومي في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، وتعزيز رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

جوائز

ومن أبرز الجوائز التي نالتها الهيئة خلال النصف الأول من العام 2021، فوزها بثلاث جوائز في الفئة الماسية ضمن «جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021» والتي يمنحها مجلس هارفارد للأعمال ومقره نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحققت الهيئة في دورة العام 2021، أعلى درجة مقارنة بجميع المؤسسات الأخرى المشاركة في هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تركز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتهدف إلى تقييم المؤسسات في مختلف القطاعات وفق مستوى التميز فيها، واعتمادها لأفضل الممارسات، إضافة إلى تقديمها لخدمات ومنتجات عالية الجودة. وقد حصدت الهيئة «جائزة الفئة المؤسسية الرئيسية»، و«جائزة الابتكار» و«جائزة التعامل مع كوفيد 19». وفازت المرحلة الخامسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم .

عن مبادرة «الحياة الذكية» توّجت الهيئة براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020، كما فازت بجائزة «الابتكار المتميز». ونالت الهيئة أيضاً جائزة «أفكار الإمارات» عن فئة الإبداع في ريادة الأعمال ،وفازت بجائزة «تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة» لعام 2021 ، وتوجت الهيئة بجائزة «الريادة» في الشرق الأوسط لعام 2021 من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء .

علاوة على ذلك، فازت الهيئة بالجائزة الكبرى ضمن الجوائز العالمية السنوية للمبيعات وخدمات المتعاملين 2021، في دورتها الثامنة إلى جانب أربع جوائز ذهبية، كما حصدت الهيئة أربع جوائز في الدورة الثالثة عشرة من جوائز «جولدن بريدج للأعمال والابتكار 2021» ومقرّها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية».

كذلك حصدت الهيئة جائزتين من جوائز التميز العالمي في التصميم المؤسسي والرقمي 2020 من مؤسسة آي سي إم جي «ICMG» العالمية.

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قال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «نعمل في الهيئة ضمن المحاور الثلاثة الرئيسية للجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، كمرجعية لعمل كافة برامج التميز الحكومي، بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس، حيث نسخر التميز والريادة والإبداع والابتكار في عملنا اليومي لترسيخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات، والانطلاق نحو مراحل متقدمة في التميز والريادة».

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