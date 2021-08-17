«كشافة الإمارات» تستضيف المنظمة العالمية للحركة الكشفية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

استضافت كشافة الإمارات المنظمة العالمية للحركة الكشفية، على قمة برج خليفة، وذلك استعداداً لانطلاق المنتدى والمؤتمر الكشفي العالمي، والذي يعقد خلال أغسطس الجاري.

وقررت المنظمة العالمية للحركة الكشفية أن يتم بث وإدارة الحدثين العالميين انطلاقاً من دبي، نظراً لما تمتلكه الدولة عامةً ومدينة دبي على وجه الخصوص من إمكانات تعمل على تحقيق النجاح والتميز لهذين الحدثين العالميين، وحرصت جمعية كشافة الإمارات على استضافة فريق الدعم من المنظمة العالمية في جولة سياحية ببرج خليفة ودبي مول والاستمتاع بعرض النافورة الراقصة والتي عبر خلالها فريق الدعم العالمي عن سعادتهم بالاستقبال والضيافة والكرم الإماراتي.

وبين الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، أن اختيار مدينة دبي لاستضافة إدارة المنتدى والمؤتمر الكشفي العالمي، يؤكد على المكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي بفضل قيادتنا الرشيدة التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة السبق والمركز الأول في كل المجالات.

وأشار إلى أن الجمعية تستقبل رئيس اللجنة الكشفية العالمية، والأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وأعضاء اللجنة الكشفية العالمية، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، وهيئة إدارة المؤتمر الكشفي العالمي ليتولوا إدارة المؤتمر الكشفي العالمي من دبي.

ومن جانبه أكد خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، أن الاستعدادات في الجمعية تجري على قدمٍ وساق من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال ضيوفنا الكرام من اللجنة الكشفية العالمية والمنظمة العالمية للحركة الكشفية، ومجلس إدارة الجمعية وجه باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنجاح الحدث العالمي، وفريق العمل لا يدخر أي جهد في سبيل تعزيز مكانة الدولة.

والجدير بالذكر أن جمعية كشافة الإمارات تشارك في المنتدى الكشفي العالمي بوفد مكون من 5 من شباب الوطن في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 عاماً، كما أنها تشارك في المؤتمر الكشفي العالمي بوفد مكون من 14 شخصاً.

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