«ضمان» تنال جائزة شركة التأمين الصحي الأكثر ابتكاراً

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت الشركة الوطنية للضمان الصحي – «ضمان»، جائزتين ضمن الجوائز الاقتصادية العالمية لعام 2021، عن شركة التأمين الصحي الأكثر ابتكاراً وأفضل رئيس تنفيذي جديد في قطاع التأمين الصحي، وذلك تقديراً لجهود الشركة والتزامها المستمر الابتكار فضلاً عن استجابتها السريعة والشاملة لجائحة «كوفيد 19».

وتحتفي الجوائز الاقتصادية العالمية سنوياً بأبرز الإنجازات والابتكارات ضمن باقة متنوعة من القطاعات، مثل التأمين والرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة.

وبهذا الصدد، قال خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي - «ضمان»: يعد فوزنا بهاتين الجائزتين دليلاً على نجاح الرؤية الاستراتيجية المستدامة لـ«ضمان»، والتي تتمحور حول تقديم الحلول الذكية المبتكرة الكفيلة بتمكين متعاملينا من الوصول إلى أفضل أنواع خدمات الرعاية الصحية، ما يساهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع.

التزام

وأثمرت استجابة «ضمان» السريعة لجائحة «كوفيد 19» والتزامها المتواصل تطوير محفظتها من الخدمات الرقمية، فوزها بجائزة شركة التأمين الصحي الأكثر ابتكاراً.

واستطاعت «ضمان» بفضل استثمارها المستمر وطويل الأمد في بنيتها التحتية الرقمية الاستجابة للجائحة بكفاءة وسرعة، وخصوصاً في ما يتعلق بخطتها المرنة للتحول إلى العمل عن بعد، إذ تمكّنت الشركة في 10 أيام فقط من دعم 1300 من موظفيها بالعمل عن بعد، ما أتاح لهم القدرة على مواصلة تقديم الدعم لـ2.5 مليون من مشتركي «ضمان» على مدار الساعة ومن دون انقطاع.

وحرصت «ضمان» على الاستثمار في الابتكار، إذ كانت نجاحاتها الأخيرة انعكاساً لالتزامها طويل الأمد نهج التحول الرقمي، إذ أطلقت أول فروعها الرقمية الذكية، والذي يعد الأول من نوعه في قطاع التأمين الصحي على مستوى المنطقة تلبية لمعدلات الطلب المتزايدة على التعاملات الرقمية من مشتركيها.

وأتاح إطلاق فرع الخدمات الرقمية الذكي «حيّاكم - ثقة» لمشتركي برنامج «ثقة» فرصة الوصول لجميع خدمات التأمين الصحي التي تقدمها الشركة افتراضياً ومن دون الحاجة إلى زيارة أي من فروعها الفعلية، ما مكّن متعامليها من إدارة احتياجاتهم المتعلقة بالرعاية الصحية بشكل فوري مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير المعمول بها خلال الجائحة.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً بعد النجاح اللافت لـ«حياكم - ثقة» عن إطلاق «حياكم - ضمان»، الفرع الذكي الخاص بمشتركي برامج «ضمان» التأمينية، لتشمل بذلك جميع متعاملي الشركة الذين يتجاوز عددهم 2.5 مليون مشترك.

وتعمل شركة «ضمان» تحت قيادة وطنية وتُوظف نحو 30% من إجمالي الكوادر الإماراتية العاملة في قطاع التأمين في الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز من تنظيم مؤسسة The Global Economics، التي تنشر مجلتها بالاسم ذاته بشكل نصف سنوي من لندن وبنسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية، وتركز المجلة في مواضيعها على تطورات الاقتصاد العالمي بشكل عام وأنشطة القطاع المالي بشكل خاص، إذ تستهدف رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالاطلاع على مجريات الاقتصاد العالمي. وفازت «ضمان» سابقاً بمجموعة من الجوائز الدولية من عدد من المؤسسات المستقلة، بما فيها جائزة أفضل شركة تأمين صحي لعام 2018 التي تقدمها مجلة «مينا إنشورانس ريفيو».

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