إطلاق مشروع «جيو دبي» لتغطية أنحاء الإمارة بخرائط عالية الدقة

المصدر: البيان

أطلقت «بلدية دبي» مشروع «جيو دبي»، لتعزيز مكانة الإمارة بصفتها واحدة من أذكى مدن العالم، ويُقدم المشروع خدمات إعداد خرائط تصوير جوي تغطي كل أنحاء الإمارة بدقة عالية تبلغ 10 سنتمترات.

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تعتبر الصور الجوية التي تلتقطها طائرة جيو دبي من أهم المصادر التي تسهم في دعم اتخاذ القرار وفي وضع الحلول التخطيطية والتطويرية، كما تتيح مراقبة نسبة النمو الحضري والعمراني، وتساعد على دعم الدراسات والبحوث المختلفة في الإمارة».

وقالت المهندسة مريم المهيري، مديرة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: «يوفر المشروع صوراً جوية حديثة وعالية الدقة لكل أنحاء الإمارة، إضافة إلى بيانات محدثة، ويمكن استخدام تلك البيانات في تطبيقات الواقع المعزز (VR) بكل أنحاء الإمارة».

"بلدية دبي" تطلق مشروع "جيو دبي" لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أذكى مدن العالم، ويُقدم المشروع خدمات إعداد خرائط تصوير جوي تغطي كافة أنحاء الإمارة وبدقة عالية تبلغ 10 سنتمترات. @DMunicipality#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ftMha1Hxdt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 16, 2021

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