حملة لنظافة السكيك في الأحياء السكنية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي-وام

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل وبالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) حملة توعوية استهدفت إشراك أفراد المجتمع في المحافظة على نظافة السكيك في الأحياء السكنية، في النطاق الجغرافي التابع لمركز بلدية الشهامة.

وجاءت هذه الحملة ضمن إطار تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام، وتفعيل دور المجتمع من خلال التوعية المستمرة للمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري، وتعزيز نظافة الأحياء السكنية بما ينعكس إيجابياً على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، وفي الوقت ذاته تعزيز المظهر الحضاري لجميع الأحياء السكنية.

وضمن هذا الإطار أعربت بلدية مدينة أبوظبي عن شكرها وتقديرها لهيئة البيئة - أبوظبي لدورها في إنجاح الحملة من خلال تقديم ورشة توعوية افتراضية لأفراد المجتمع، كما عبرت البلدية عن التقدير الكبير للجهود التي بذلها مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) من خلال إزالة وترحيل جميع المخلفات من سكيك الأحياء السكنية في الشهامة خلال الحملة.

واستهدفت الحملة تنظيف وإزالة المشوهات من المناطق السكنية، وترسيخ قيم المحافظة على المظهر العام ونظافة البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الصحة العامة لسكان المنطقة.

وتضمنت الحملة إجراءات توعوية لأهالي المنطقة بشأن تجنب رمي المخلفات، ودعوتهم للمشاركة في إزالة المخلفات بين السكيك للحفاظ على المظهر العام والصحة العامة، بالإضافة إلى توضيح المسؤولية القانونية والمخالفات المترتبة على إلقاء المخلفات في السكيك.

وقامت الفرق العاملة في الحملة بزيارات ميدانية للمناطق المستهدفة، ونشر بطاقات توعوية عبر تطبيق (فريجنا) ومواقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل نصية توعوية إلى السكان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز