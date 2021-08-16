80 ألف خدمة لمركز سبيد لفحص المركبات بعجمان في النصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

قدم مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات التابع لهيئة النقل في عجمان 80613 خدمة للمتعاملين في النصف الأول من 2021.

وأكدت رشا خلف الشامسي المديرة التنفيذية لمؤسسة الاستثمار والدعم المؤسسي أن الهيئة تسعى لتهيئة مركز سبيد وتطوير خدماته بشكل دوري ومستمر وذلك بما يضمن استمرار الأعمال ويتوافق مع رؤية عجمان 2021 بأن يتسم العمل الحكومي في عجمان بالكفاءة والفعالية وتحسين الخدمات العامة لجعل عجمان مدينة عصرية متكاملة.

وذكرت أن هذه التطورات تتواكب مع متطلبات الجمهور مع الحرص على تطبيق معايير السلامة للعملاء والموظفين إذ إن مركز سبيد وكإجراء احترازي، يقدم خدمة الفحص من المركبة من دون حاجة المتعامل إلى النزول في جميع مراحل الفحص التي تستغرق 8 دقائق.

ومن جانبه أفاد عمار حسن الشاعر مدير مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات بأن الهيئة تعمل على استخدام التكنولوجيا بشكل مكثف والتوجه نحو الرقمنة ما يعزز تجربة العملاء مع المركز بطريقة متميزة وأكثر أماناً وأقل تكلفة.

وأضاف إن تطبيق آلية الفحص من المركبات عمل على تقنين وقت الفحص وسهل الإجراءات على العميل إذ يعد مركز سبيد أول مركز على مستوى الدولة يطبق خاصية الدفع الرقمي وتسلم شهادة الفحص عبر الرسائل النصية من دون حاجة العميل للتعامل مع موظف الخدمة والانتظار.

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