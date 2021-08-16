إسعاد شرطة دبي تبحث التعاون مع مجموعة جمعة الماجد الاستثمارية

المصدر: دبي - البيان

ترأست منى محمد العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، في مقر اللجنة بالإدارة العامة للتدريب، اجتماعاً مع وفد من مجموعة شركات «جمعة الماجد الاستثمارية» ترأسه فادي شفي، مدير أول التسويق والتواصل للمجموعة بحضور صابرين عبده، مدير التسويق، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي الاجتماع، رحبت منى العامري، بممثلي مجموعة شركات «جمعة الماجد الاستثمارية» مشيرة إلى أن المجموعة تعد من الشركات الرائدة على المستوى المحلي والدولي، وتشمل مختلف المجالات الاستثمارية، مؤكدة الاهتمامات المشتركة بين الطرفين، وخاصةً في ما يتعلق بالمساهمة في تحقيق ونشر السعادة بين أوساط المجتمع.

من جانبه، تقدم فادي شفي، بالشكر الجزيل إلى منى العامري، على حسن الاستقبال واللقاء المتميز، مؤكداً استعدادهم للتعاون في مختلف المجالات الاستثمارية الممكنة لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

هذا وقدمت العامري، للوفد الزائر شرحاً حول المستوى الذي وصلت إليه بطاقة «إسعاد»، وعلاقاتها بمختلف المؤسسات والشركات التجارية على المستويين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى انتشارها الواسع والسمعة الممتازة التي أصبحت تتمتع بها على مستوى الدولة وخارجها.

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