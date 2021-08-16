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    محمد بن زايد و رئيس قيرغيزستان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

    المصدر:
    • وام
    التاريخ:

     بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة وتنمية مختلف جوانب التعاون بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

    كما تناول الاتصال تطورات انتشار جائحة " كوفيد ــ 19 " وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

    وتبادل سموه ورئيس قرغيزستان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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