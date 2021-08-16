شرطة أبوظبي تستبدل المخالفات المرورية بالنصائح و"باقات الورود"
نفذت شرطة أبوظبي مبادرة "يداً بيد" في مدينة العين تقوم من خلالها باستبدال عدد من المخالفات المرورية بالنصائح التوعوية وباقات الورود للسائقين ضمن جهودها في تعزيز الوعي المروري وحث السائقين بعدم ارتكاب المخالفات مستقبلاً وتضمن كرت التوعية نوع المخالفة وقيمتها وفيديو توعوي للمخالفة نفسها من خلال المسح على الباركود.
#شرطة_أبوظبي تستبدل المخالفات المرورية بالنصائح و"باقات الورود"https://t.co/AkvWqXGp79@ADPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qmAPNQxC2H— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 16, 2021
وأكد المقدم سيف محمد العامري نائب مدير إدارة المرور والدوريات في العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية اهتمام شرطة أبوظبي بسلامة الجمهور قبل إصدار أي مخالفة بحق السائقين المخالفين لافتاً إلى أن المبادرة عززت التوعية الميدانية عبر تعريف السائقين بأهمية تجنب تراكم المخالفات وتفاديها وشملت مختلف الطرقات في مدينة العين.
واستوقف عناصر الدوريات شريحة مختلفة من السائقين وقدموا لهم النصائح التوعوية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة إلى جانب توزيع باقات ورد وكتيبات تحفيزاً لهم على ممارسة القيادة المرورية الآمنة واحترام مستخدمي الطريق من مختلف الفئات مشاة او سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات وغيرهم.