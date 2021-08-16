«الهوية والجنسية» توضح شروط العودة من الدول التي تم تعليق القدوم منها







دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أصحاب الإقامات السارية الراغبين بالعودة من الدول التي جرى تعليق القدوم منها، إلى التقدم بطلب الحصول على الموافقة من خلال الرابط الآتي: uaeentry.ica.gov.ae

وأوضحت الهيئة أن الشروط هي الحصول على جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات، كذلك مضي 14 يوماً على تلقي الجرعة الثانية بالإضافة إلى الحصول على شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية في الدولة.

وأشارت إلى الفئات المستثناة من الشروط وهي: الكوادر الطبية العاملة في الدولة، والعاملون في القطاع التعليمي فيها، كذلك الطلبة الدارسون في الدولة، والعاملون لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وحالات استكمال العلاج في الدولة والحالات الإنسانية.

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