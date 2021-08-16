إنجاز أول مسح متخصص على مستوى العالم حول استخدام الأطفال للفضاء الرقمي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

أكد دكتور سعيد الظاهري، عضو مجموعة التكنولوجيا الإنسانية للأطفال، ورئيس مجلس شركة "سمارت وورلد"، عن ختام أول مسح متخصص على مستوى العالم بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة باستخدام الأطفال للتكنولوجيا والفضاء الرقمي، وسيوفر هذا المسح بيانات ومؤشرات مهمة ملهمة لخلق أفكار بناءة، وأشار عن عزم الجهات المختصة بالطفولة على أن يكون هذا المسح بشكل دوري، وإمكانية عمله كل سنة أو سنتين، ذلك لأن التكنولوجيا في تطور متسارع، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء مسح شامل علي مستوى الامارة، والتركيز على كافة الشرائح التي تعيش في إمارة أبوظبي، حيث أصبحت الدولة مكان مفضل للعوائل من مختلف أنحاء العالم، وهذا المسح سيسهم في الخروج بمؤشرات نستطيع من خلالها التعرف على المشاكل التي تواجه الطفولة من خلال التكنولوجيا، وما هي أهم القنوات الرقمية التي يستخدمها الأطفال، ودور الوالدين في تعزيز هذه المساعي، وأوضح أن هذه المعلومات قد تسهم في خلق قاعدة بيانات متكاملة عن نمط استخدام الأطفال للتكنولوجيا، وطبيعة العلاقة بينهم وبين والديهم..

وأشار الظاهري" أنه على المدى المتوسط وخلال الأشهر القريبة القادمة، نتطلع إلى دراسة أن يكون هناك يوم خاص في السنة للانقطاع عن العالم الرقمي للوالدين، وهو تحدي يتم فيه استغلال الوقت بين الوالدين والأطفال للخروج والتواصل بدون تكنولوجيا و الخوض بتجارب لعب تكون أكثر فاعلية، ونطمح أيضاً لإيجاد آلية لوضع "مبادى التصميم الإنساني للأطفال"، وهي دليل ارشادي لشركات التكنولوجيا لتصميم تقنيات أو أجهزة أو منصات رقمية آخذة بعين الاعتبار احتياجات الطفل والأسرة، وعلى المدى الطويل نطمح أن يكون التطوير على المدى المؤسسي، للتكيف والتأقلم على التغيرات الديناميكية، ورسم مسار وسوف يتطور مع المستقبل حسب التحديات والاحتياجات".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي لمبادرة "ود" التابعة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والتي تركز على اعداد ونشر المعرفة بهدف تطوير مجال تنمية الطفولة المبكرة في أبوظبي والعالم.

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