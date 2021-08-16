"ائتلاف الأمل" يطلق خدمة جديدة لدعم الدول عبر توصيل اللقاحات ونشر كوادر الخدمات الطبية واللوجستية

المصدر: أبو طبي - مصطفى خليفة

قام" ائتلاف الأمل " - الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له ويعد من أهم سلاسل توريد اللقاحات على مستوى العالم من حيث الكفاءة والإمكانات، بتوسيع نطاق خدماته لتشمل توفير خدمات التطعيم في البلدان التي تحتاجها، وذلك بهدف تسريع التحصين العالمي ضد الفيروس والحد من هدر اللقاحات .

وتعد الخدمة الجديدة فريدة من نوعها في مجال التحصين ضد فيروس كوفيد 19 فهي تجمع بين توصيل اللقاح والنشر السريع لكوادر الخدمات الطبية واللوجسسية والمعدات اللازمة.

وستمكن هذه الخدمة المتكاملة البلدان والمجتمعات ذات القدرات الطبية واللوجستية المحدودة من استيعاب امدادات اللقاحات التي يتم تسليمها وتطعيم سكانها بأمان وكفاءة، مع ضمان الحد من التحديات التي قد تواجه تقديم الخدمات الصحية المحلية.

وقد عقد " ائتلاف الأمل " شراكة مع " فيا میدیکا انترناشيونال " الرائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية، والتي تتمتع بسجل حافل في تقديم الخدمات الحاصة بأعمال الدعم الطبي عالميا.

وبالعمل معا ، سيجمع الشركاء بين خدمات سلسلة التوريد الفريدة التي يقدمها "ائتلاف الأمل " وامکانات شركة " فيا ميديكا " التي برهنت كفاءتها في نشر الكوادر الطبية وفرق إدارة التطعيم والمعدات .

وفي أفريقيا، بدأ الشركاء بالفعل في تنفيد المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تشمل تقييم الخدمات اللوجستية والإمكانات الطبية والبنى التحتية المتوفرة على أرض الواقع، والنشر المدني لفريق متنقل يشمل 15 عضواً من بينهم أطباء وممرضات يتولون إنشاء مراكز التطعيم المحلية والضرورية لتنسيق إدارة اللقاحات وحفظ سجلات المرضى، إضافة إلى متابعة تقدم الجهود الوطنية الخاصة بالتطعيم ، مع الالتزام الصارم باللوائح والمتطلبات المحلية المتعلقة بخصوصية المراجعين.

وضمن المرحلة الثانية من البرنامج ، سيتم توسيع نطاقه ليضم ما يصل إلى 40 عضوا. يتم تكليفهم بإنشاء مراكز تطعيم إقليمية، مزودة بالمعدات واللوازم الطبية، ووحدات تجميد لتخزين اللقاحات بالإضافة لمولدات للطاقة. كما ستقوم مركبتا تطعيم متنقلتين مجهزتان بالكامل، تم نقلهما جوا من أبوظبي، بتوصيل فرق التطعيم إلى أماكن أخرى خارج مراكز التطعيم الإقليمية القائمة. وضمن المرحلتين، سيقوم الشركاء بنشر خبراء الخدمات اللوجستية لضمان تخرين إمدادات اللقاح الحساسة والتعامل معها في بيئات التخزين اللازمة للحفاظ عليها، وبالتالي الحد من مخاطر إهدار اللقاحات، وسندعم مركبتا تبريد إضافيتان الجهود اللوجستية عن طريق نقل اللقاحات من الوحدة المركزية لمنافذ التطعيم بما يضمن استمرار خدمات التطعيم دون أي انقطاع.

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