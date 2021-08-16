محمد بن زايد يتسلم دعوة الكاظمي لقمة دول جوار العراق

المصدر: أبوظبي ــ وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، دعوة من الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي المقرر عقدها نهاية شهر أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في قصر الشاطئ، الدكتور علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية العراقي الذي سلم سموه الرسالة.

وبحث سموه ووزير المالية العراقي خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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