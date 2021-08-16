«إسعاد» تعقد ورشة توعوية لموظفي مؤسسة دبي للإعلام

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

عقدت لجنة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مؤخراً، ورشة تعريفية لموظفي مؤسسة دبي للإعلام للتعريف بالاستخدام الأمثل لبطاقة «إسعاد» وكيفية الاستفادة من مميزاتها، حيث تغطي البطاقة 84 دولة، وسجلت عدد الشركات والجهات المنضمة لها 247 جهة، فيما بلغت العروض التي تقدمها 6313 عرضاً في مختلف القطاعات.

وتعتبر بطاقة «إسعاد» استثنائية وذات مميزات حصرية لحامليها عبر تقديم خصومات مالية كبيرة في مختلف القطاعات منها قطاع الصحة والتعليم والأسرة وقطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية وقطاع المجمعات التجارية، إضافة إلى قطاع السكن والسيارات والسفر والسياحة والتسوق الإلكتروني، حيث يبلغ الخصم للشركات المنضمة تحت فئة الشريك الذهبي 40% فما فوق، فيما يبلغ خصم الشركات في الشريك الفضي أقل من 40%.

وتوفر البطاقة لحامليها تواصلاً مستمراً مع فرق العمل عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصال 04901، أو عبر البريد الإلكتروني، حيث يتم الرد على الشكاوى والملاحظات خلال يومي عمل، والاقتراحات التطويرية عبر 5 أيام عمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز