بحث دعم تطويرالأداء المؤسسي لقطاعات الشرطة في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس اللجنة العُليا الدائمة - قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع اللجنة العُليا الدائمة الثامن لعام 2021، عن بُعد، بحضور أعضاء اللجنة العُليا الدائمة برأس الخيمة.

وأشاد رئيس اللجنة بجهود الأعضاء وفرق العمل التي ساهمت في تحقيق نتائج متميزة للأداء الشرطي والأمني في الإمارة، خلال النصف الأول من عام 2021.

وتناول الاجتماع، مجموعة من المحاور المهمة التي تدعم تطوير وتحسين الأداء المؤسسي لكل قطاعات الشرطة، مسلطاً الضوء على استعراض نتائج المؤشرات الوطنية والاستراتيجية عن النصف الأول 2021، وفقاً للتوجهات الحكومية، ومناقشة نتائج الشكاوى على مستوى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والاطلاع على نتائج تقارير مركز الشرطة في هاتفك، الهادف إلى تعزيز سرعة الاستجابة لبلاغات الجمهور، وتحقيق ضمان استدامة تحسين مستوى الخدمات الشرطية في الإمارة، بما يكفل نشر وتعزيز الأمن والأمان.

وأكد اللواء علي بن علوان، على كل الأعضاء، ضرورة تحقيق الرؤية التي تطمح لها وزارة الداخلية، في جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مجال الأمن والأمان والسلامة العامة، وبالتالي علينا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد واستحداث الخدمات والمبادرات التطويرية التي تدعم تحسين وتطوير الأداء وتساهم في تحقيق الاستدامة والريادة لكل القطاعات الشرطية.

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