ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بشأن ترقية وتعيين مدير للديوان الأميري في الحمرية

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (27) لسنة 2021م بشأن ترقية وتعيين مدير للديوان الأميري في منطقة الحمرية.

ونص القرار على أن يرقى سعيد عبيد سيف الشامسي إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً للديوان الأميري في منطقة الحمرية.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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