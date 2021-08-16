«الطوارئ والأزمات بأبوظبي» تعتمد توسيع نطاق مركز اتصال «استجابة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، عن اعتماد توسيع نطاق مركز اتصال «استجابة»، لتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالجائحة في الإمارة، من خلال قناة اتصال موحدة ومخصصة، تعمل على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

ويتوفر مركز اتصال «استجابة» على الرقم المجاني 8001717، ومن خارج دولة الإمارات على الرقم 9718001717 +، للرد على أي استفسارات متعلقة بـفحوصات ولقاحات «كوفيد 19»، وإجراءات الحجر والعزل الصحي في الإمارة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي.

كما تشمل خدمات «استجابة»، الرد على الاستفسارات المتعلقة بقرارات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، وإجراءات دخول الإمارة، والدخول الآمن للأماكن العامة، بالإضافة إلى كافة الاستفسارات عن تطبيق الحصن لجميع المستخدمين في دولة الإمارات.

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